Склады боеприпасов взорвалась в Сербии

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Ракурс

Чрезвычайное происшествие в Сербии случилось минувшей ночью — там взлетели в воздух артиллерийские склады оружейной фабрики. В 1.30 ночи по местному времени на фабрике «Слобода Чачак» сербского оборонно-промышленного комплекса начался пожар, который сопровождался взрывами складов с боеприпасами.

Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. На момент начала пожара на территории завода находилось 60 человек. Все они смогли выбраться живыми и спрятаться в бетонном бомбоубежище, пишет novosti.rs.

Также пришлось эвакуировать местных жителей прилегающих районов.

Примерно в 3.20 и 3.22 прозвучали мощные взрывы. Вероятно, произошла одновременная детонация многих снарядов. Осколки разлетались по городу, который затянуло «нестерпимой вонью».

Взрывы стихли под утро.

Фабрика «Слобода Чачак» — сербская компания, производящая боеприпасы и оружие с 1948 года. Когда-то это было одно из крупнейших предприятий страны. Фабрика производит артиллерийские боеприпасы и снаряды для танков.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что в апреле Прага объявила в розыск вероятных агентов российского Главного разведуправления Генштаба (ГРУ), которых она подозревает в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в Чехии в октябре и декабре 2014 года в поселке Врбетици. Подозреваемые — Анатолий Чепига и Александр Мышкин (так называемые Петров и Боширов), которых Лондон обвиняет в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. Впоследствии Чехия и Россия начали дипломатическую войну. Прагу поддержали страны Балтии и Словакия, которые также объявили о высылке российских дипломатов. НАТО и ЕС встали на сторону Чехии в конфликте с РФ. Кроме этого, со временем появилась информация о взрывах на военных складах в Болгарии, которые совпадали с посещением страны россиян из пула ГРУ.