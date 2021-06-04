Наступательные кибероперации против российских хакеров готовят США

США готовят ответ на действия российских хакеров, фото: Richard Rau

https://racurs.ua/n155607-nastupatelnye-kiberoperacii-protiv-rossiyskih-hakerov-gotovyat-ssha.html

Ракурс

В Вашингтоне изучают возможность осуществления «наступательных киберопераций» против российских хакеров.

Это может стать ответом на усиливающиеся кибератаки против американских компаний. Об этом сообщает издание NBC со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена считает такие кибератаки угрозой нацбезопасности. По словам собеседников издания, если раньше кибератаки были просто неприятностью, то теперь стали основным источником экономического ущерба.

В частности, в последние недели кибератаки вызвали перебои с поставками мяса и бензина.

Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности, — отметил в комментарии изданию киберексперт из Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США начало следить за некоторыми иностранными преступными хакерскими группами еще летом 2019 года на фоне роста числа атак на больницы и местные органы власти.

По словам собеседников издания, сбор таких данных ставит США в более выгодное положение, чтобы нацелиться на преступные группы, если Байден прикажет «нанести удар».

Стоит добавить, что госсекретарь США Энтони Блинкен в недавнем интервью испанской службе CNN подчеркнул, что РФ обязана прекращать осуществления кибератак, которые ведутся с ее территории.

Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline (самый большой нефтепровод США, работа которого была приостановлена ​​в мае из-за кибератаки — ред .). Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось, — подчеркнул Блинкен.

Источник: NBC, Белый дом США