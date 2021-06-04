Что «светит» делу Шеремета, рассказала Венедиктова

https://racurs.ua/n155609-chto-svetit-delu-sheremeta-rasskazala-venediktova.html

Ракурс

Дело Шеремета прокомментировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, дело против «непосредственных исполнителей преступления» сейчас находится в суде.

Если мы говорим сейчас о непосредственных исполнителях — дело в суде. Исход дела в суде будет тогда, когда суд закончит слушание дела, а потом будет апелляция, — сообщила Венедиктова во время телеэфира программы «Право на власть».

В свою очередь, журналист Леонид Канфер заявил, что Шеремет до последнего фигурировал в политическом поле Беларуси, а диктатор Александр Лукашенко подобного «не прощает».

Шеремет до последнего присутствовал в белорусском политическом поле. Лукашенко такого не прощает, — сказал Канфер.

Поэтому, по мнению представителя СМИ, следы убийства Шеремета могут привести в Минск.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители задержали якобы трех исполнителей убийства — музыканта и военного Андрея Антоненко, детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. В Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Вместе с тем, ни один из подозреваемых не признает своей вины.

Одной из распространенных является версия о причастности к убийству Шеремета спецслужб Беларуси.