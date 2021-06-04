Из-за непогоды затопило почти 100 домов в Днепре. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Погода в Украине в начале лета удивила своей непредсказуемостью. В Днепре из-за сильных ливней затопило почти 100 частных домов.

2 и 3 июня в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах из-за дождей и значительной засоренности русла реки Гнилокиш уровень воды поднялся до 35 см. Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС Украины.

Затопило 90 частных жилых домов и 151 домохозяйство. Подразделения ГСЧС откачали более 32 тыс. кубометров воды. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на утро пятницы, 4 июня, работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается.

Напомним, ранее мы сообщали, что курьезный случай произошел в Днепре из-за ливня — мужчина плыл по городу на байдарке среди автомобилей. Вода в городе поднялась на уровень выше колен, из-за чего днепрянин решил перейти на водный транспорт.