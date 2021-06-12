Злива в столиці Туреччини спричинила масштабну повінь. Фото: Ahval

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Проливні дощі в Туреччині спричинили масові повені в Анкарі.

Внаслідок негоди підтоплені підвали та перші поверхи будинків. Бурхливі потоки води, які мчали вулицями, захоплювали за собою автомобілі, сміттєві баки. Рух в турецькій столиці паралізувало, а водії були змушені рятуватися від води на дахах машин. Про це повідомляє The Watchers.

Найбільші підтоплення були зафіксовані в районі Мамак — вода затопила підземні переходи та автостоянки, бо дренажна система не впоралася з надмірною кількістю опадів, що випали за короткий термін.

До ліквідації наслідків негоди були залучені комунальники. У місцях, де відкачали воду, виявили руйнування на дорогах.

Найближчими днями турецькі метеорологи спрогнозували сильні зливи на півдні країни в Ілах Адана, Османіє і Кахраманмараш.

Нагадаємо, 8 червня у Маріуполі сильна злива призвела до масштабних підтоплень, оскільки за годину на місто випала половина місячної норми опадів. Були підтоплені житлові будинки в Маріуполі та селищі Мангуш, із одного з затоплених будинків врятували трьох осіб.

Джерело: The Watchers