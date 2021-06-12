Єлизавета II посвятила у лицарі розробників COVID-вакцини AstraZeneca. Фото: gazeta.ru

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Ракурс

Королева Великої Британії Єлизавета II надала лицарські титули науковцям за вклад з боротьбу з пандемією коронавірусу.

Семеро вчених, які працювали над вакциною проти COVID-19 AstraZeneca, були посвячені в лицарі. Нагородження відбулося у межах традиційного святкування Дня королеви. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що титул лицаря отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці AstraZeneca. Також Єлизавета II відзначила двох жінок, які отримали звання кавалерських дам. Таким чином професор Оксфордського університету Сара Гілберт та голова робочої групи з розробки COVID-вакцин Кейт Бінгем отримали звання жіночого аналогу лицарського титулу.

У День королеви нагородили 1 тис. 129 осіб. Відзнаки отримали від вихователів дитячих садків до вчених, спортсменів, музикантів, акторів і політиків. За боротьбу з пандемією відзнаки отримали 23% із нагороджених. Ще 62% отримали визнання за громадську роботу.

А загалом цьогорічне нагородження є рекордним з точки зору етнічної різноманітності — 15% нагороджених є представниками національних меншин.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II висадила новий сорт троянд, названий ім’ям на честь 100-річчя її померлого чоловіка принца Філіпа.