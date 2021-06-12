Найшвидший кросовер Tesla Model X випробували на німецькому автобані. Фото: ecocars.com.ua

https://racurs.ua/ua/n156025-nayshvydshyy-krosover-tesla-model-x-vyprobuvaly-na-nimeckomu-avtobani-video.html

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Електричний кросовер Tesla Model X P100D Perfomance, що вважається найшвидшим паркетним джипом у світі, випробували на автобані.

Блогер вирішив з’ясувати, чи зможе ця заряджена «Тесла» досягти заявлених показників на дорогах звичайного користування. З’ясувалося, що автомобіль компанії Ілона Маска дійсно може досягти заявлених виробником показників. Про це повідомляється на YouTube-каналі TopSpeedGermany.

Машину Model X P100D Perfomance з двигуном на 611 к. с. вивезли на один із німецьких автобанів, де взагалі немає ніяких обмежень по швидкості. У ході випробування автомобіль вдалося розігнати до 230 км/год на рівній трасі, а заявлені 250 км/год показують на спідометрі в тому випадку, якщо дорога йде під невеликим ухилом.

Як відомо, електрокар Model X P100D Perfomance — заряджений кросовер з величезною потужністю і значним запасом ходу. Він здатний розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,9 сек., а максимальна швидкість становить 250 км/год. Цей автомобіль вважається найшвидшим паркетником у світі.

Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск 11 червня офіційно презентував найшвидший серійний електромобіль своєї компанії. Авто отримало назву Model S Plaid Plus. Нова швидкісна автівка дістала унікальний електромотор та низку «розважальних» функцій.