Самый быстрый кроссовер Tesla Model X испытали на немецком автобане. Фото: ecocars.com.ua

https://racurs.ua/n156025-samyy-bystryy-krossover-tesla-model-x-ispytali-na-nemeckom-avtobane-video.html

Ракурс

Электрический кроссовер Tesla Model X P100D Perfomance, что считается самым быстрым паркетным джипом в мире, испытали на автобане.

Блогер решил выяснить, сможет ли эта заряженная «Тесла» достичь заявленных показателей на дорогах обычного пользования. Выяснилось, что автомобиль компании Илона Маска действительно может достичь заявленных производителем показателей. Об этом сообщается на YouTube-канале TopSpeedGermany.

Машину Model X P100D Perfomance с двигателем на 611 л. с. вывезли на один из немецких автобанов, где вообще нет никаких ограничений по скорости. В ходе испытания автомобиль удалось разогнать до 230 км/ч на ровной трассе, а заявленные 250 км/ч показывают на спидометре в том случае, если дорога идет под небольшим уклоном.

Как известно, электрокар Model X P100D Perfomance — заряженный кроссовер с огромной мощностью и внушительным запасом хода. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 сек., а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Этот автомобиль считается самым быстрым паркетником в мире.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск 11 июня официально презентовал самый быстрый серийный электромобиль своей компании. Авто получило название Model S Plaid Plus. Новая скоростная машина получила уникальный электромотор и ряд «развлекательных» функций.