Границу с Беларусью активисты заблокировали в трех странах. Фото: TYT.by

https://racurs.ua/n156024-granicu-s-belarusu-zablokirovali-v-treh-stranah-chego-trebuut-aktivisty-foto.html

Ракурс

Границу с Беларусью временно заблокировали участники митингов сразу в трех странах.

Акции протеста против самопровозглашенной белорусской власти устроили в Украине, Польше и Литве. Митингующие выдвинули ряд требований Европейскому Союзу и властям Беларуси. Об этом 12 июня сообщает издание TYT.by.

От Брюсселя активисты требуют ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Также они хотят, чтобы Минск вернул гражданам возможность наземного выезда из страны, освободил политзаключенных и провел новые честные выборы.

Напомним, 8 июня во время пленарной дискуссии Европарламента в Страсбурге самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Еврокомиссии впервые назвали диктатором. Соответствующее заявление Борреля прозвучало во время обсуждения инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который 23 мая принудительно посадили в Минске с последующим задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Источник: TYT. by