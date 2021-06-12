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Ракурс
Границу с Беларусью активисты заблокировали в трех странах. Фото: TYT.by

Границу с Беларусью заблокировали в трех странах — чего требуют активисты (ФОТО)

12 июн 2021, 17:15
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Границу с Беларусью временно заблокировали участники митингов сразу в трех странах.

Акции протеста против самопровозглашенной белорусской власти устроили в Украине, Польше и Литве. Митингующие выдвинули ряд требований Европейскому Союзу и властям Беларуси. Об этом 12 июня сообщает издание TYT.by.

От Брюсселя активисты требуют ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Также они хотят, чтобы Минск вернул гражданам возможность наземного выезда из страны, освободил политзаключенных и провел новые честные выборы.

Границу с Беларусью активисты заблокировали в трех странах. Фото: TYT.by

Границу с Беларусью активисты заблокировали в трех странах. Фото: TYT.by

Границу с Беларусью активисты заблокировали в трех странах. Фото: TYT.by

Границу с Беларусью активисты заблокировали в трех странах. Фото: TYT.by


Напомним, 8 июня во время пленарной дискуссии Европарламента в Страсбурге самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Еврокомиссии впервые назвали диктатором. Соответствующее заявление Борреля прозвучало во время обсуждения инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который 23 мая принудительно посадили в Минске с последующим задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Источник: TYT. by

Источник: Ракурс


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