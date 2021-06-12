Российские истребители вторглись в воздушное пространство Дании

Истребители Су-30 вооруженных сил Российской Федерации. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n156023-rossiyskie-istrebiteli-vtorglis-v-vozdushnoe-prostranstvo-danii.html

Ракурс

Боевые самолеты Российской Федерации дважды нарушили воздушное пространство Дании.

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Дании обвинили Россию в намеренной провокации и вторжении в воздушное пространство. Инцидент произошел в пятницу, 11 июня. Об этом сообщает Fyens.

Вчера утром два российских истребителя Су-30 дважды пролетели в районе острова Борнхольм. При этом пилоты страны-агрессора не реагировали на предупреждения о том, что они не имеют права находиться в указанном районе. Для перехвата российских самолетов подняли истребители F-16 Военно-воздушных сил Дании.

Глава Минобороны Дании Трине Брамса заявила, что случай с вторжением в воздушное пространство очень серьезный, потому что это происходит очень редко. Она считает такие действия провокацией.

Это выглядит как сознательная провокация и нарушение воздушного пространства Дании, и это совершенно новая форма агрессии. Такого не было уже много лет, — заявила она.

Министр иностранных дел Йеппе Кофод назвал действия российских самолетов недопустимыми хотя и согласился с тем, что такие действия были умышленными. Вскоре в Копенгаген вызовут посла РФ.

Напомним, в марте пограничники зафиксировали на Сумщине залет вертолета из России на 50 м на территорию Украины. Позже вертолет повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство Украины

Источник: Fyens