Владимир Зеленский утвердил стратегию развития правосудия в Украине. Фото:

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ № 231 «О стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021−2023 годы».

Документ определяет основные принципы и направления развития системы правосудия. В стратегии прописаны проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия. Об этом 12 июня сообщили в Офисе президента.

На Банковой отметили, что одно из направлений стратегии — улучшение доступа к правосудию. Планируется провести аудит системы местных судов определят проблемы и недостатки. Документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда.

Также стратегия определяет необходимость эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, речь идет о постоянных помещениях, которые будут соответствовать строительным нормам и стандартам безопасности.

Кроме того, основная цель согласованной стратегии — формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет проходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного суда Украины и соблюдение ими стандартов профессиональной этики. Документ предлагает изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда, их проверки на добропорядочность и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и другого давления при принятии решений и выводов.

Напомним, в мае Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5068, который предусматривает установление дополнительного этапа во время отбора кандидатов в члены Высшего совета правосудия.