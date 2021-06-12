ДТП в Киеве. Фото: патрульная полиция

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Дорожно-транспортное происшествие в Киеве 12 июня оставило без света часть левого берега Киева.

В Деснянском районе Киева водитель грузового автомобиля не справился с управлением и на всей скорости влетел в электроопору ТЭЦ-6. От мощного удара металлическая опора завалилась на бок и раздавила автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Из-за аварии без света осталась часть левого берега столицы. На месте ДТП работают правоохранители, спасательные службы и энергетики.

Наши специалисты сейчас занимаются оперативными переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийного. Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты левого берега со светом, — заявили в компании.

В ДТЭК отметили, что восстановительные работы продлятся в течение двух дней. Пресс-служба полиции Киева отметила, что из-за ДТП движение по улице Пуховской перекрыто в обе стороны.

Напомним, 6 июня масштабное дорожно-транспортное происшествие на Львовщине унесло жизни двух человек, еще четыре оказались в больнице, поскольку автомобиль столкнулся с микроавтобусом.