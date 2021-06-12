ДТП у Києві. Фото: патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n156021-vantajivka-znesla-metalevu-vysokovoltnu-elektrooporu-v-kyievi-foto.html

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Дорожньо-транспортна пригода в Києві 12 червня залишила без світла частину лівого берега Києва.

У Деснянському районі Києва водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та на всій швидкості влетів у електроопору ТЕЦ-6. Від потужного удару металева опора завалилася на бік та розчавила автомобіль. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

Через аварію без світла залишилася частина лівого берега столиці. На місці ДТП працюють правоохоронці, рятувальні служби та енергетики.

Наші спеціалісти наразі займаються оперативними перемиканнями на інші лінії, щоб розпочати ремонт аварійної. Побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти Лівого берега зі світлом, — заявили в компанії.

У ДТЕК наголосили, що відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів. Прес-служба поліції Києва зазначила, що через ДТП рух вулицею Пухівською перекрито в обидва боки.

Нагадаємо, 6 червня масштабна дорожньо-транспортна пригода на Львівщині забрала життя двох людей, ще четверо опинилися в лікарні, оскільки автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом.