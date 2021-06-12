Міноносець США увійшов в Чорне море

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USS Laboon — ракетний ескадрений міноносець Військово-морських сил США класу «Арлі Берк» (DDG 58) увійшов в акваторію Чорного моря.

Про це повідомила прес-служба Шостого флоту американських ВМС.

Країни-члени НАТО та країни-партнери спільно забезпечують безпеку, стабільність Чорноморського регіону, розбудовуючи потенціал партнерів для підвищення ефективності та сумісності, — йдеться в повідомленні.

Есмінець у Чорному морі взаємодіятиме з союзниками та партнерами по Північноатлантичному альянсу з метою гарантування безпеки у регіоні в рамках операції Atlantic Resolve. Це вже п’ятий корабель ВМС США, що зайшов у Чорне море цьогоріч.

Міноносець USS Laboon має на борту дві пускові установки системи протиповітряної оборони «Іджіс», які можуть нести до 56 крилатих ракет «Томагавк», що оснащуються ядерними боєголовками. Також на борту есмінця розміщується вертоліт SH-60 «Сі Хок». Екіпаж судна становить 337 осіб. 14 квітня 2018 року есмінець випустив сім ракет Tomahawk по військових об'єктах у Сирії. Пуск ракет відбувся в рамках бомбардувальної кампанії в помсту за хімічну атаку сирійської влади на місто Дума.

Нагадаємо, в Чорне море також готується зайти есмінець королівських ВМС Великої Британії HMS Defender, D36 типу 45 (класу «Дерінг»).

18 травня в одеський порт прибув британський патрульний корабель НMS Trent P224. HMS Trent належить до типу River II.