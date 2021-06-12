Гроза з градом суне в Україну — де вдарить, вказали синоптики

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Погода сьогодні зіпсується в Україні — гроза з градом та шквалами 12 червня може вдарити у низці областей країни.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 червня пройдуть грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий), — попередила прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

За словами синоптика Наталки Діденко, коротка суха пауза не затримається в Україні.

Із Житомирщини через Київщину до Вінниччини вже сформувалася типово літня грозова смуга. Може гримнути і линути, хоч і коротко, — зазначила синоптик у Фейсбук.

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 13 червня, в західних та південно-західних областях очікуються пориви вітру до 15−20 м/с. Вночі у західних областях пройде сильний дощ, а день в Україні буде грозовим. В Карпатах у ніч з суботи на неділю синоптики прогнозують сильний дощ (другий рівень небезпечності — помаранчевий).