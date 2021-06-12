Пасажир помер через падіння з верхньої полиці - “Укрзалізниця”

https://racurs.ua/ua/n156018-ukrzaliznycya-pasajyr-pomer-u-poyizdi-vpav-z-polyci.html

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«Укрзалізниця» повідомила про черговий трагічний інцидент, пов’язаний з падінням пасажирів з верхньої полиці потяга. Цього разу у поїзді № 358 сполученням Рахів — Київ помер чоловік, який вночі впав із верхньої полиці.

За попередньою інформацією, пасажир близько 3.00 впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок йому стало гірше, бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів, — повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

По прибуттю медики констатували смерть чоловіка. В «Укрзалізниці» стверджують, що забоїв на його тілі не було виявлено. Окрім цього, залізничники запевняють, що верхня полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, проте він ними не скористався.

Зауважимо, що це вже не перший подібний інцидент з падінням пасажирів з верхньої полиці, зокрема й у потязі «Рахів — Київ». У 2019 році пасажирці внаслідок падіння полиці роздробило таз. Тоді «Укрзалізниця» за підсумками перевірки заявила, що «верхня полиця не падала на жінку, а кріплення не пошкоджено». Раніше у грудні 2019 року донька потерпілої Світлана Полякова повідомила у Фейсбук про те, що під час подорожі потягом «Рахів — Київ» на її матір впала верхня полиця разом із іншою пасажиркою. Унаслідок цього Надія Полякова дістала численні травми: їй роздробило таз та інші кістки.

Директор департаменту організації пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан заявив, що «така подія могла статися через необережність пасажира, що перебував на полиці, і такі випадки дуже рідко, але трапляються».

Ще за рік — у лютому 2020 року — під час поїздки потягом Київ — Бердянськ на 60-річну жінку впала верхня полиця разом з чоловіком, який на ній лежав. Внаслідок інциденту жінці зламало хребет. Чоловік, який лежав на верхній полиці, відбувся переляком і забиттями.