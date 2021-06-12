Центр вакцинації у Києві «штурмують» сотні українців (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156017-centr-vakcynaciyi-u-kyievi-shturmuut-sotni-ukrayinciv-foto.htmlРакурс
Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у Києві оточили сотні охочих отримати щеплення від коронавірусу. У столиці України 12 червня вже треті вихідні поспіль працює єдиний у місті центр вакцинації, біля якого зранку у чергу збираються сотні українців.
У цю суботу тут діє дві черги — по запису (людям повинна прийти СМС із підтвердженням) і без запису (в порядку живої черги), повідомляє «РБК-Україна».
Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві. Як інформує Міністерство охорони здоров’я, у центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу препаратом імунопрофілактики CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Його робитимуть мобільні медичні бригади. У центрах вакцинують українців, які записалися через додаток «Дія».
У вихідні в Україні працюватимуть центри вакцинації у:
Дніпропетровській області — 13 центрів. 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі.
Львівській області — вісім центрів. З них три — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
Одеській області — сім центрів. З них чотири — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
Полтавській області — п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
Херсонській області — три центри у Херсоні;
Київській області — три центри. Два у Білій Церкві, один — у Броварах;
Чернівецькій області — два центри у Чернівцях;
Хмельницькій області — два центри. По одному в Хмельницькому та Кам’янці-Подільському;
Тернопільській — один центр в Тернополі;
Рівненській області — один центр в Рівному;
Вінницькій області — один центр в Вінниці;
Кіровоградській області — один центр в Кропивницькому;
Житомирській області — один центр в Житомирі;
Черкаській області — один центр в Черкасах;
Харківській області — один центр в Харкові;
Києві — один центр.