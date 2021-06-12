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Ракурс
Центр вакцинації у Києві “штурмують” сотні охочих щепитися

Центр вакцинації у Києві «штурмують» сотні українців (ФОТО)

12 чер 2021, 13:10
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Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у Києві оточили сотні охочих отримати щеплення від коронавірусу. У столиці України 12 червня вже треті вихідні поспіль працює єдиний у місті центр вакцинації, біля якого зранку у чергу збираються сотні українців.

У цю суботу тут діє дві черги — по запису (людям повинна прийти СМС із підтвердженням) і без запису (в порядку живої черги), повідомляє «РБК-Україна».

Центр вакцинації у Києві “штурмують” сотні українців / Фото: РБК-Україна

Центр вакцинації у Києві “штурмують” сотні українців / Фото: РБК-Україна

Центр вакцинації у Києві “штурмують” сотні українців / Фото: РБК-Україна

Центр вакцинації у Києві “штурмують” сотні українців / Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві. Як інформує Міністерство охорони здоров’я, у центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу препаратом імунопрофілактики CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Його робитимуть мобільні медичні бригади. У центрах вакцинують українців, які записалися через додаток «Дія».

У вихідні в Україні працюватимуть центри вакцинації у:

  • Дніпропетровській області — 13 центрів. 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі.

  • Львівській області — вісім центрів. З них три — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

  • Одеській області — сім центрів. З них чотири — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

  • Полтавській області — п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

  • Херсонській області — три центри у Херсоні;

  • Київській області — три центри. Два у Білій Церкві, один — у Броварах;

  • Чернівецькій області — два центри у Чернівцях;

  • Хмельницькій області — два центри. По одному в Хмельницькому та Кам’янці-Подільському;

  • Тернопільській — один центр в Тернополі;

  • Рівненській області — один центр в Рівному;

  • Вінницькій області — один центр в Вінниці;

  • Кіровоградській області — один центр в Кропивницькому;

  • Житомирській області — один центр в Житомирі;

  • Черкаській області — один центр в Черкасах;

  • Харківській області — один центр в Харкові;


  • Києві — один центр.

Джерело: Ракурс


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