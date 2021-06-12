Центр вакцинації у Києві “штурмують” сотні охочих щепитися

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Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у Києві оточили сотні охочих отримати щеплення від коронавірусу. У столиці України 12 червня вже треті вихідні поспіль працює єдиний у місті центр вакцинації, біля якого зранку у чергу збираються сотні українців.

У цю суботу тут діє дві черги — по запису (людям повинна прийти СМС із підтвердженням) і без запису (в порядку живої черги), повідомляє «РБК-Україна».

Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві. Як інформує Міністерство охорони здоров’я, у центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу препаратом імунопрофілактики CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Його робитимуть мобільні медичні бригади. У центрах вакцинують українців, які записалися через додаток «Дія».

У вихідні в Україні працюватимуть центри вакцинації у: