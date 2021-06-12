Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев

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Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве окружили сотни желающих получить прививку от коронавируса. В столице Украины 12 июня уже третьи выходные подряд работает единственный в городе центр вакцинации, возле которого утром собирается огромная очередь.

В эту субботу здесь действует две очереди — по записи (людям должна прийти СМС с подтверждением) и без записи (в порядке живой очереди), сообщает «РБК-Украина».

Напомним, сегодня в Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве. Как информирует Министерство здравоохранения, в центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса препаратом иммунопрофилактики CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады. В центрах вакцинируют украинцев, записавшихся через приложение «Дія».

В выходные будут работать центры вакцинации в: