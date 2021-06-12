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Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев
Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев (ФОТО)https://racurs.ua/n156017-centr-vakcinacii-v-kieve-shturmuut-sotni-ukraincev-foto.htmlРакурс
Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве окружили сотни желающих получить прививку от коронавируса. В столице Украины 12 июня уже третьи выходные подряд работает единственный в городе центр вакцинации, возле которого утром собирается огромная очередь.
В эту субботу здесь действует две очереди — по записи (людям должна прийти СМС с подтверждением) и без записи (в порядке живой очереди), сообщает «РБК-Украина».
Напомним, сегодня в Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве. Как информирует Министерство здравоохранения, в центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса препаратом иммунопрофилактики CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады. В центрах вакцинируют украинцев, записавшихся через приложение «Дія».
В выходные будут работать центры вакцинации в:
Днепропетровской области — 13 центров. 12 в Днепре и один в Кривом Роге.
Львовской области — восемь центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
Одесской области — семь центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
Полтавской области — пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
Херсонской области — три центра в Херсоне;
Киевской области — три центра. Два в Белой Церкви, один — в Броварах;
Черновицкой области — два центра в Черновцах;
Хмельницкой области — два центра. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
Тернопольской области — один центр в Тернополе;
Ровенской области — один центр в Ровно;
Винницкой области — один центр в Виннице;
Кировоградской области — один центр в Кропивницком;
Житомирской области — один центр в Житомире;
Черкасской области — один центр в Черкассах;
Харьковской области — один центр в Харькове;
Киеве — один центр.
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