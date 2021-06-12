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Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев

Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев (ФОТО)

12 июн 2021, 13:10
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Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве окружили сотни желающих получить прививку от коронавируса. В столице Украины 12 июня уже третьи выходные подряд работает единственный в городе центр вакцинации, возле которого утром собирается огромная очередь.

В эту субботу здесь действует две очереди — по записи (людям должна прийти СМС с подтверждением) и без записи (в порядке живой очереди), сообщает «РБК-Украина».

Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев / Фото: РБК-Україна

Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев / Фото: РБК-Україна

Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев / Фото: РБК-Україна

Центр вакцинации в Киеве «штурмуют» сотни украинцев / Фото: РБК-Україна

Напомним, сегодня в Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве. Как информирует Министерство здравоохранения, в центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса препаратом иммунопрофилактики CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады. В центрах вакцинируют украинцев, записавшихся через приложение «Дія».

В выходные будут работать центры вакцинации в:

  • Днепропетровской области — 13 центров. 12 в Днепре и один в Кривом Роге.

  • Львовской области — восемь центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

  • Одесской области — семь центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

  • Полтавской области — пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

  • Херсонской области — три центра в Херсоне;

  • Киевской области — три центра. Два в Белой Церкви, один — в Броварах;

  • Черновицкой области — два центра в Черновцах;

  • Хмельницкой области — два центра. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;

  • Тернопольской области — один центр в Тернополе;

  • Ровенской области — один центр в Ровно;

  • Винницкой области — один центр в Виннице;

  • Кировоградской области — один центр в Кропивницком;

  • Житомирской области — один центр в Житомире;

  • Черкасской области — один центр в Черкассах;

  • Харьковской области — один центр в Харькове;


  • Киеве — один центр.

Источник: Ракурс


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