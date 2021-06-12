Собаки, петарды и слезоточивый газ - как в Париже разогнали вечеринку

https://racurs.ua/n156016-sobaki-petardy-i-slezotochivyy-gaz-kak-v-parije-razognali-vecherinku-video.html

Ракурс

Огромную вечеринку, которая минувшей ночью проходила под открытым небом в центре Парижа, разогнали французские силовики. Сотни молодых людей собрались на гулянку перед Домом инвалидов в столице Франции вечером 11 июня, однако полиция заставила их разойтись из-за риска распространения коронавируса и нарушения комендантского часа.

Молодые люди рассказали, что информацию о вечеринке увидели в соцсетях. Они танцевали и общались, игнорируя дистанцию и маски. В префектуре Парижа около 23.30 написали, что полиция вмешалась «чтобы положить конец праздничной вечеринке с участием многих сотен людей, вопреки эпидемическим ограничением». Об этом пишет Le Figaro.

Полиция пришла на вечеринку со служебными собаками и применила слезоточивый газ, в ответ полетели петарды. Впоследствии правоохранители вытеснили участников вечеринки. О пострадавших и задержанных не сообщается.

Напомним, в мае во Франции ресторанам разрешили открыть летние площадки, а комендантский час сместили на 21.00.