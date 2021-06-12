Собаки, петарди і сльозогінний газ — як у Парижі розганяли велику вечірку (ВІДЕО)

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Величезну вечірку, яка відбувалася просто неба минулої ночі у центрі Парижа, розігнали французькі силовики. Сотні молодих людей зібралися на гулянку перед Домом інвалідів у столиці Франції ввечері 11 червня, проте поліція змусила їх розійтися через ризик поширення коронавірусу і порушення комендантської години.

Молоді люди розповіли, що інформацію про вечірку побачили у соцмережах. Вони танцювали і спілкувалися, ігноруючи дистанцію та маски. У префектурі Парижа близько 23.30 написали, що поліція втрутилася «щоб покласти край святковій вечірці за участі багатьох сотень людей, всупереч епідемічним обмеженням». Про це пише Le Figaro.

Поліція завітала на вечірку зі службовими собаками й застосувала сльозогінний газ, у відповідь полетіли петарди. Згодом правоохоронці витіснили учасників вечірки. Про постраждалих і затриманих не повідомляється.

Нагадаємо, в травні у Франції ресторанам дозволили відкрити літні майданчики, а початок комендантської години змістили на 21.00.