Новий побічний ефект вакцини AstraZeneca виявив регулятор ЄС

https://racurs.ua/ua/n156015-novyy-pobichnyy-efekt-vakcyny-astrazeneca-vyyavyv-regulyator-ies.html

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Вакцину AstraZeneca, виробництва британсько-шведської компанії, не варто пропонувати пацієнтам, які страждають від синдрому підвищеної проникності стінки капілярів. Такий висновок оприлюднило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Медичний регулятор Європейського Союзу виявив рідкісний, проте серйозний побічний ефект після вакцинації від коронавірусу. Синдром підвищеної проникності стінок капілярів — рідкісне захворювання, яке провокує витікання рідини з капілярів. Внаслідок цього з’являються набряки в кінцівках, падає кров’яний тиск, розріджується кров і зменшується концентрація білка альбуміну, інформує EMA.

EMA отримало інформацію про шість випадків виникнення синдрому в осіб, які вакцинувалися препаратом AstraZeneca. Більшість з них — це жінки, одна з яких, на жаль, померла. Симптоми у пацієнтів виникли впродовж чотирьох днів після введення препарату імунопрофілактики.

Тому EMA не рекомендує препарат для вакцинації осіб, у яких раніше діагностували цей синдром. Також регулятор просить компанію AstraZeneca вказати цей побічний ефект в офіційній медичній документації.

Нагадаємо, на початку квітня EMA попросило внести до переліку побічних ефектів вакцини AstraZeneca утворення тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів. У травні Брюссель вирішив відмовитися від закупівлі вакцини AstraZeneca, пояснивши це невиконанням компанією своїх договірних зобов’язань.

Станом на 27 травня у країнах ЄС і Великій Британії було використано понад 78 млн доз вакцини AstraZeneca.