Новый побочный эффект вакцины AstraZeneca нашел регулятор ЕС

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Ракурс

Вакцину AstraZeneca, производства британско-шведской компании, не стоит предлагать пациентам, страдающим от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров. Такой вывод обнародовало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Медицинский регулятор Европейского Союза обнаружил редкий, однако серьезный побочный эффект после вакцинации от коронавируса. Синдром повышенной проницаемости стенок капилляров — редкое заболевание, которое провоцирует вытекание жидкости из капилляров. В результате появляются отеки в конечностях, падает кровяное давление, разжижается кровь и уменьшается концентрация белка альбумина, информирует EMA.

EMA получило информацию о шести случаях возникновения синдрома у лиц, которые вакцинировались препаратом AstraZeneca. Большинство из них — женщины, одна из которых, к сожалению, умерла. Симптомы у пациентов возникли в течение четырех дней после введения препарата иммунопрофилактики.

Поэтому EMA не рекомендует препарат для вакцинации лиц, у которых ранее диагностировали этот синдром. Также регулятор просит компанию AstraZeneca внести побочный эффект в официальную медицинскую документацию.

Напомним, в начале апреля EMA попросило внести в перечень побочных эффектов вакцины AstraZeneca образование тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов. В мае Брюссель решил отказаться от закупки вакцины AstraZeneca, объяснив это невыполнением компанией своих договорных обязательств.

По состоянию на 27 мая в странах ЕС и Великобритании было использовано более 78 млн доз вакцины AstraZeneca.