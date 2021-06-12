«Укрзализныця»: Пассажир умер в поезде - упал с верхней полки

https://racurs.ua/n156018-ukrzaliznycya-passajir-umer-v-poezde-upal-s-verhney-polki.html

Ракурс

«Укрзализныця» сообщила об очередном трагическом инциденте, связанном с падением пассажиров с верхней полки поезда. На этот раз в поезде № 358 сообщением Рахов — Киев умер мужчина, который ночью упал с верхней полки.

По предварительной информации, пассажир около 3.00 упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро ему стало хуже, бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию — Фастов, — сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По прибытию медики констатировали смерть мужчины. В «Укрзализныце» утверждают, что забоев на его теле не было обнаружено. Кроме этого, железнодорожники говорят, что верхняя полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, однако он ними не воспользовался.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент с падением пассажиров с верхней полки, в том числе поезда «Рахов — Киев». В 2019 году пассажирке вследствие падения полки раздробило таз. Тогда «Укрзализныця» по итогам проверки заявила, что «верхняя полка не падала на женщину, а крепления не повреждены». Ранее в декабре 2019 года дочь потерпевшей Светлана Полякова сообщила в Фейсбуке о том, что во время путешествия поездом «Рахов — Киев» на ее мать упала верхняя полка вместе с другой пассажиркой. В результате Надежда Полякова получила многочисленные травмы: ей раздробило таз и другие кости.

Директор департамента организации пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан заявил, что «такое событие могло произойти из-за неосторожности пассажира, находившегося на полке, и такие случаи очень редко, но происходят».

Еще спустя год — в феврале 2020 года — во время поездки на поезде Киев — Бердянск на 60-летнюю женщину упала верхняя полка вместе с мужчиной, который на ней лежал. В результате инцидента женщине сломало позвоночник. Мужчина, который лежал на верхней полке, отделался испугом и ушибами.