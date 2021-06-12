Гроза с градом идет в Украину — где ударит, рассказали синоптики

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Ракурс

Погода сегодня испортится в Украине — гроза с градом и шквалами 12 июня может ударить по ряду областей страны.

В ближайший час и до конца суток 12 июня пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с (первый уровень опасности, желтый), — предупредила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам синоптика Натальи Диденко, короткая сухая пауза не задержится в Украине.

Из Житомирщины через Киевскую в Винницкую область уже сформировалась типично летняя грозовая полоса. Может хлопнуть и хлынуть, хотя и коротко, — отметила синоптик в Фейсбук.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 13 июня, в западных и юго-западных областях ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с. Ночью в западных областях пройдут ливни, а день в Украине будет грозовым. В Карпатах в ночь с субботы на воскресенье синоптики прогнозируют сильный дождь (второй уровень опасности — оранжевый).