Миноносец США вошел в Черное море

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USS Laboon — ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил США класса «Арли Берк» (DDG 58) вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота американских ВМС.

Страны-члены НАТО и страны-партнеры совместно обеспечивают безопасность, стабильность Черноморского региона, развивая потенциал партнеров для повышения эффективности и совместимости, — говорится в сообщении.

Эсминец в Черном море будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по Североатлантическому альянсу с целью обеспечения безопасности в регионе в рамках операции Atlantic Resolve. Это уже пятый корабль ВМС США, который зашел в Черное море в 2021 году.

Миноносец USS Laboon имеет на борту две пусковые установки системы противовоздушной обороны «Иджис», которые могут нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту эсминца размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж судна составляет 337 человек. 14 апреля 2018 года эсминец выпустил семь ракет Tomahawk по военным объектам в Сирии. Пуск ракет состоялся в рамках бомбардировочной кампании в ответ на химическую атаку сирийских властей города Дума.

Напомним, в Черное море также готовится зайти эсминец королевских ВМС Великобритании HMS Defender, D36 типа 45 (класса «Деринг»).

18 мая в одесский порт прибыл британский патрульный корабль HMS Trent P224. HMS Trent принадлежит к типу River II.