Володимир Зеленський затвердив стратегію розвитку правосуддя в Україні. Фото:

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 231 «Про стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021−2023 роки».

Документ визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя. У стратегії прописані проблеми, які необхідно розв’язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя. Про це 12 червня повідомили в Офісі президента.

На Банковій відзначили, що один із напрямків стратегії — покращення доступу до правосуддя. Планується провести аудит системи місцевих судів — визначать проблеми та недоліки. Документ ставить за мету посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного суду.

Також стратегія визначає необхідність ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Зокрема, мова йде про постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам.

Крім того, основна ціль погодженої стратегії — формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Стратегія передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного суду України та дотримання ними стандартів професійної етики. Документ пропонує змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, їхньої перевірки на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів. Передбачається запровадження механізму захисту суддів Конституційного суду від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень і висновків.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 5068, який передбачає встановлення додаткового етапу під час відбору кандидатів у члени Вищої ради правосуддя.