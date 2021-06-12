Російські винищувачі вторглися в повітряний простір Данії

Винищувачі Су-30 Збройних сил Російської Федерації. Фото: flickr.com

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Бойові літаки Російської Федерації двічі порушили повітряний простір Данії.

Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Данії звинуватили Росію у навмисній провокації і вторгненні у повітряний простір. Інцидент трапився у п’ятницю, 11 червня. Про це повідомляє Fyens.

Вчора вранці два російські винищувачі Су-30 двічі пролетіли в районі острова Борнгольм. При цьому пілоти країни-агресора не реагували на попередження про те, що вони не мають права перебувати у зазначеному районі. Для перехоплення російських літаків підняли винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Данії.

Глава Міноборони Данії Тріне Брамса заявила, випадок із вторгненням у повітряний простір дуже серйозний, бо це відбувається дуже рідко. Вона вважає такі дії провокацією.

Це виглядає як свідома провокація і порушення повітряного простору Данії, і це абсолютно нова форма агресії. Такого не було вже багато років, — заявила вона.

Міністр закордонних справ Йеппе Кофод назвав дії російських літаків неприпустимими хоча й погодився з тим, що такі дії були навмисними. Незабаром до Копенгагену викличуть посла РФ.

Нагадаємо, у березні прикордонники зафіксували на Сумщині заліт вертольота з Росії на 50 м на територію України. Пізніше гелікоптер повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір України

Джерело: Fyens