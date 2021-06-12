Кордон з Білоруссю активісти заблокували в трьох країнах. Фото: TYT.by

https://racurs.ua/ua/n156024-kordon-z-bilorussu-zablokuvaly-v-troh-krayinah-chogo-vymagaut-aktyvisty-foto.html

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Кордон з Білоруссю тимчасово заблокували учасники мітингів відразу в трьох країнах.

Акції протесту проти самопроголошеної білоруської влади влаштували в Україні, Польщі та Литві. Мітингувальники висунули низку вимог Європейському Союзу та владі Білорусі. Про це 12 червня повідомляє видання TYT.by.

Від Брюсселя активісти вимагають прискорити введення потужних і масштабних санкцій проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Також вони хочуть, щоб Мінськ повернув громадянам можливість наземного виїзду з країни, звільнив політв’язнів і провів нові чесні вибори.

Нагадаємо, 8 червня під час пленарної дискусії Європарламенту у Страсбурзі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Єврокомісії вперше назвали диктатором. Відповідна заява Борреля пролунала під час обговорення інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, який 23 травня примусово посадили в Мінську з подальшим затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Джерело: TYT. by