Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії

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Ракурс

Королева Великої Британії Єлизавета II зустрілася з лідерами країн «Великої сімки» (G7), які зібралися на саміт у британському графстві Корнуолл. Королеву супроводжували принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою, а також герцог і герцогиня Кембриджські.

Єлизавета II у п’ятницю, 11 червня, прийняла лідерів G7 — президента США Джо Байдена, британського прем'єра Бориса Джонсона, очільника Європейської Ради Шарля Мішеля, прем'єра Італії Маріо Драґі, канцлера Німеччини Ангелу Меркель, прем'єра Японії Йосіхіде Суґу, президента Франції Еммануеля Макрона, главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і прем'єра Канади Джастіна Трюдо, — в ботанічному саду «Едем», де представлені екологічні багатства світу. Також там відбулася офіційна фотосесія з королевою, під час якої Єлизавета ІІ розвеселила лідерів G7, пише Daily Mail.

Ми маємо виглядати так, ніби нам це подобається?, — запитала королева у лідерів «Великої сімки», на що вони відреагували гучним сміхом.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартують 12 червня. Більшість зустрічей пройде за зачиненими дверима, але за підсумками саміту «Велика сімка» оприлюднить спільне комюніке. 13 червня очікується прес-конференція Бориса Джонсона.

Джерело: Daily Mail