Елизавета II рассмешила лидеров G7 в ходе фотосессии

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Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II встретилась с лидерами стран «Большой семерки» (G7), которые собрались на саммит в британском графстве Корнуолл. Королеву сопровождали принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

Елизавета II в пятницу, 11 июня, приняла лидеров G7 — президента США Джо Байдена, британского премьера Бориса Джонсона, главу Европейского Совета Шарля Мишеля, премьера Италии Марио Драги, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Японии Йосихиде Сугу, президента Франции Эммануэля Макрона, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и премьера Канады Джастина Трюдо — в ботаническом саду «Эдем», где представлены экологические богатства мира. Также там состоялась официальная фотосессия с королевой, во время которой Елизавета II развеселила лидеров G7, пишет Daily Mail.

Мы должны выглядеть так, будто нам это нравится?, — спросила королева у лидеров «Большой семерки», на что они ответили громким смехом.

Напомним, официальные встречи в рамках саммита G7 стартуют 12 июня. Большинство встреч пройдет за закрытыми дверями, но по итогам саммита «Большая семерка» обнародует совместное коммюнике. 13 июня ожидается пресс-конференция Бориса Джонсона.

Источник: Daily Mail