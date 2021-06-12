Названо имя защитника Украины, убитого на Приазовье

https://racurs.ua/n156013-nazvano-imya-zaschitnika-ukrainy-ubitogo-na-priazove.html

Ракурс

Война на Донбассе 11 июня унесла жизнь защитника Украины — в результате обстрела российских оккупантов на Приазовье погиб солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимир Белов.

Вчера около 15.45 перестало биться сердце Владимира Белова. В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации мукачевец получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщила в Фейсбуке Закарпатская облгосадминистрация.

Эту информацию подтвердило сообщество «Волонтеры Закарпатья». Они отметили, что погибший защитник Украины был 37-летним жителем Мукачева.

Вечером фото погибшего воина обнародовал также экс-командир 128-й закарпатской бригады Герой Украины Сергей Собко.

Это уже вторая смерть в Закарпатском легионе на этой неделе. 10 июня при исполнении служебных обязанностей погибла 22-летняя лейтенант Карина Шемчук.

Пресс-центр ООС вчера сообщал, что российские террористы обстреливали позиции Вооруженных сил Украины возле села Водяное, что на Приазовье из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

По данным «Новинарні», Владимир Белов — первая боевая потеря в июне.

Напомним, 11 июня «Ракурс» cообщал, что российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате одного из обстрелов украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.