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Ракурс
Названо ім’я захисника України, вбитого на Приазов’ї

Названо ім’я захисника України, вбитого на Приазов’ї

12 чер 2021, 11:10
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Війна на Донбасі 11 червня забрала життя захисника України — внаслідок обстрілу російських окупантів на Приазов’ї загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.

Вчора близько 15.45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації мукачівець отримав травми, несумісні з життям, — повідомила у Фейсбук Закарпатська облдержадміністрація.

Цю інформацію підтвердила спільнота «Волонтери Закарпаття». Вони зазначили, що загиблий захисник України був 37-річним мешканцем Мукачева.

Увечері фото загиблого воїна оприлюднив також екс-командир 128-ї закарпатської бригади Герой України Сергій Собко.

Це вже друга смерть у Закарпатському легіоні цього тижня. 10 червня під час виконання службових обов’язків загинула 22-річна лейтенант Карина Шемчук.

Прес-центр ООС вчора повідомляв, що російські терористи обстрілювали позиції Збройних сил України біля села Водяне, що на Приазов’ї з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.


За даними «Новинарні», Володимир Бєлов — перша бойова втрата у червні.

Нагадаємо, 11 червня «Ракурс» писав, що російські окупаційні війська дев’ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Внаслідок одного з обстрілів український військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.

Джерело: Ракурс


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