Єлизавета II висадила новий сорт троянд на честь покійного чоловіка. Фото: Express

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Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, на честь 100-річчя її померлого чоловіка принца Філіпа висадила новий сорт троянд, названий його ім’ям.

Новий сорт троянд на честь принца Філіпа створило Королівське садівницьке товариство. Про це пише Express.



Повідомляється, що президент Королівського садівницького товариства Кіт Від наголосив, що квітку назвали на честь принца Філіпа — «Троянда герцога Единбурзького» (The Duke of Edinburgh Rose), і вона символізує «чудові речі, які принц Філіп зробив за своє життя».

Новий сорт троянд також можна придбати — зібрані кошти від кожної з них спрямують до фонду «Жива спадщина», що займається допомогою дітям.

Королева Єлизавета II подякувала товариству за прекрасний подарунок. Новий кущ троянд вона посадила в саду Східної тераси Віндзорського замку. Пізніше відбулася поминальна служба в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II готова помиритися з принцом Гаррі, коли він приїде в Лондон на відкриття пам’ятника принцесі Діані. Попри звинувачення в надмірно суворому вихованні та расизмі, висунуті герцогом Сассекським проти членів королівської родини, вона не тримає зла на внука.

Джерело: Express