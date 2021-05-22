Єлизавета II на авіаносці HMS Queen Elizabeth. Фото: The Royal Family у Twitter

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Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, відвідала названий у її честь авіаносець HMS Queen Elizabeth.

Монархиня зустрілася з 1 тис. 700 офіцерами королівського флоту, королівських ВПС і королівської морської піхоти і 250 морськими піхотинцями США, які готуються до розгортання на борт. Авіаносець здійснить 28-тижневий похід — подолає 26 тис. морських миль від Середземного до Філіппінського моря. Про візит королеви повідомляється на сторінці The Royal Family у Twitter.

У похід авіаносець на чолі рекордно великої авіаносної ударної групи відправиться вже сьогодні, 22 травня. До складу групи входять підводний човен, есмінець флоту США, фрегат Військово-морського флоту Нідерландів і шість кораблів британських ВМС. Кораблі відвідають понад 40 країн і візьмуть участь більш ніж в 70 заходах, в тому числі спільно з французьким авіаносцем «Шарль де Голль» в Середземному морі.

Як відомо, авіаносець HMS Queen Elizabeth ввели в експлуатацію у грудні 2017 року, а бойової готовності корабель досяг у 2020 році. Авіакрило на авіаносці складається з новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35B Lightning II.

Нагадаємо, у травні Єлизавета II та принц Чарльз, королева Великої Британії та її син, посадили дерево на території Віндзорського замку в межах програми The Queen’s Green Canopy.