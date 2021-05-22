Елизавета II на авианосце HMS Queen Elizabeth. Фото: The Royal Family в Twitter

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, посетила названный в ее честь авианосец HMS Queen Elizabeth.

Королева встретилась с 1 тыс. 700 офицерами королевского флота, королевских ВВС и королевской морской пехоты и 250 морскими пехотинцами США, которые готовятся к развертыванию на борт. Авианосец совершит 28-недельный поход — преодолеет 26 тыс. морских миль от Средиземного до Филиппинского моря. О визите королевы сообщается на странице The Royal Family в Twitter.

В поход авианосец во главе рекордно крупной авианосной ударной группы отправится уже сегодня, 22 мая. В состав группы входят подводная лодка, эсминец флота США, фрегат Военно-морского флота Нидерландов и шесть кораблей британских ВМС. Корабли посетят более 40 стран и примут участие более чем в 70 мероприятиях, в том числе совместно с французским авианосцем «Шарль де Голль» в Средиземном море.

Как известно, авианосец HMS Queen Elizabeth ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года, а боевой готовности корабль достиг в 2020 году. Авиакрыло на авианосце состоит из новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II.

Напомним, в мае Елизавета II и принц Чарльз, королева Великобритании и ее сын, посадили дерево на территории Виндзорского замка в рамках программы The queen’s Green Canopy.