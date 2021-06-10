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Ракурс
Елизавета II высадила новый сорт роз в честь покойного мужа. Фото: Express

Елизавета II высадила новый сорт роз в честь покойного мужа (ФОТО)

10 июн 2021, 10:51
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Елизавета II, королева Великобритании, в честь 100-летия ее скончавшегося мужа принца Филиппа посадила новый сорт роз, названный его именем.

Новый сорт роз в честь принца Филиппа создало Королевское садоводческое общество. Об этом пишет Express.

Елизавета II высадила новый сорт роз в честь покойного мужа. Фото: Express

Сообщается, что президент Королевского садоводческого общества Кит Вид подчеркнул, что цветок назвали в честь принца Филиппа — «Роза герцога Эдинбургского» (The Duke of Edinburgh Rose), и он символизирует все «чудесные вещи, которые принц Филипп совершил за свою жизнь».

Елизавета II высадила новый сорт роз в честь покойного мужа. Фото: Express

Новый сорт роз также можно приобрести — собранные средства от каждой из них направят в фонд «Живое наследие», который занимается помощью детям.

Елизавета II высадила новый сорт роз в честь покойного мужа. Фото: Express

Королева Елизавета II поблагодарила общество за прекрасный подарок. Новый куст роз она посадила в саду Восточной террасы Виндзорского замка. Позже состоялась поминальная служба в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.


Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II готова помириться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон на открытие памятника принцессе Диане. Несмотря на обвинения в излишне строгом воспитании и расизме, выдвинутые герцогом Сассекским против членов королевской семьи, она не держит обиды на внука.

Источник: Express

Источник: Ракурс


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