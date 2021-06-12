Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков COVID-вакцины AstraZeneca. Фото: gazeta.ru

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Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II предоставила рыцарские титулы ученым за вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Семь ученых, работавших над вакциной против COVID-19 AstraZeneca, были посвящены в рыцари. Награждение состоялось в рамках традиционного празднования Дня королевы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который принимал участие в разработке AstraZeneca. Также Елизавета II отметила двух женщин, получивших звание кавалерских дам. Таким образом профессор Оксфордского университета Сара Гилберт и председатель рабочей группы по разработке COVID-вакцин Кейт Бингем получили звание женского аналога рыцарского титула.

В День королевы наградили 1 тыс. 129 человек. Знаки отличия получили от воспитателей детских садов до ученых, спортсменов, музыкантов, актеров и политиков. За борьбу с пандемией награды получили 23% из награжденных. Еще 62% получили признание за общественную работу.

А в целом нынешнее награждение является рекордным с точки зрения этнического разнообразия —15% награжденных являются представителями национальных меньшинств.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II высадила новый сорт роз, названный именем в честь 100-летия ее умершего мужа принца Филиппа.