Смерч потрощив будинки в Запорізькій області. Фото: vgorode.ua

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Смерчі в Запорізькій області почастішали останніми роками й трапляються зазвичай з літнім теплом.

У суботу, 12 червня, потужний вихор пронісся селом Широке Запорізького району. В мережі з’явилося відео, як стихія руйнує будівлі. Про це повідомляє Telegram-канал «РіднеЗп».

На кадрах видно, як смерч зриває шматки шиферу з дахів, руйнує паркани та підіймає в повітря всілякий мотлох.

Telegram-канал «Украина сейчас» пише, що смерч завдав руйнувань близько 10 будинкам. Очевидці розповідають, що внаслідок смерчу також постраждали місцеві жителі. Зараз невідомо, які травми вони дістали.

Нагадаємо, на цьому тижні величезний смерч пронісся поблизу Маріуполя. Природне явище, яке нехарактерне для цього регіону, нажахало місцевих мешканців. Смерч був доволі великим, його діаметр складав понад 30 м. Стихія пошкодила один автомобіль, але люди не постраждали.