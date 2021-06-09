Смерч на півдні України потрапив на відео

Смерч помітили під Маріуполем. Фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n155833-smerch-na-pivdni-ukrayiny-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Величезний смерч пронісся поблизу Маріуполя — явище, яка нехарактерне для цього регіону, нажахало місцевих мешканців.

Смерч був доволі великим, його діаметр складав понад 30 м. Свідком атмосферного явища став місцевий мешканець Артем Мамонтов, який близько полудня 8 червня їхав по трасі Маріуполь-Мангуш. Про це пише місцеве видання MRPL.CITY.

За словами очевидця, вихор сягав у висоту близько 40 м. Його знайомому побило машину, люди дивом уціліли.

Ми їхали в бік Мангуша, смерч пішов вліво від траси. Попереду на машині їхав мій знайомий, у нього відірвало двірник. Мені довелося прискоритися, щоб проскочити і не побити машину. Бо там був стовп заввишки десь 40 м. І там були листя, гілки, сміття, — розповів він.

Чоловік відзначив, що смерч, імовірно, пройшов через дачний кооператив, який знаходиться між Мангушем і поворотом на широку Балку. Які руйнування стихія завдала в цьому поселенні — поки невідомо. Мамонтов зізнався, що раніше не бачив у цьому регіоні таких великих смерчів.

Нагадаємо, 8 червня у Маріуполі прийшла сильна злива. Приблизно за годину на місто випала половина місячної норми опадів. Опади, зокрема, призвели до підтоплення житлових будинків у Маріуполі та селищі Мангуш. Рятувальники відбуксували із затоплених ділянок шість легкових автомобілів, мікроавтобус та евакуатор, а у Мангуші з підтопленого будинку врятували трьох осіб.

Джерело: MRPL. CITY