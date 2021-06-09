Ще один — Південний океан зʼявиться на шкільних картах — новини науки

https://racurs.ua/ua/n155834-p-yatyy-okean-z-yavytsya-na-shkilnyh-kartah-national-geographic-foto.html

Ракурс

Південний океан — п’ятий океан почнуть позначати на шкільних картах. National Geographic визнав існування ще однієї водної оболонки Землі, про яку науковці говорили вже давно. Проте раніше не було згоди на міжнародному рівні й Південний океан не позначали на мапах.

Про це повідомляє National Geographic.

Національне географічне товариство США, яке з 1915 року випускає карти, де вказано тільки чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський та Північний Льодовитий, — офіційно додало Південний океан.

Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було згоди на міжнародному рівні, ми ніколи не визнавали його офіційно, — пояснив географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

Цьогоріч Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США також офіційно визнало Південний океан окремим від інших.

Студенти дізнаються інформацію про океанський світ через ті океани, які ви вивчаєте. Якщо ви не включите Південний океан, ви не дізнаєтеся його особливості та наскільки це важливо, — пояснили науковці.



Нова політика National Geographic вплине на те, як школярі сприйматимуть розподіл світу.

Джерело: National Geographic