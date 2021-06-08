Новий вид динозаврів-гігантів відкрили в Австралії

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Ракурс

Новий вид динозаврів-гігантів відкрили в Австралії — австралотитан (Australotitan cooperensis), довжиною з баскетбольний майданчик, мешкав в Австралії 96 млн років тому. Динозавр був 30 метрів завдовжки і 6,5 метрів заввишки. Палеонтологи вважають, що він важив понад 70 тонн.

Про це пише Daily Mail з посиланням на результати дослідження.

Скам’янілі рештки динозавра виявили на фермі, розташованій на південному заході Квінсленда ще у 2007 році. Команда дослідників з Квінслендського музею та Природничого музею Ероманги лише нещодавно завершила опис тварини. Дослідження кісток тривало понад десятиліття, оскільки вони вкрай крихкі та габаритні. Встановлений вид назвали австралотитан та зарахували його до топ-15 найбільших динозаврів у світі.

Дослідники охрестили динозавра Купером, бо його знайшли неподалік річки Купер-Крік. Ймовірно, австралотитани населяли Австралію приблизно 92−96 млн років тому.

Нагадаємо, раніше науковці підтвердили теорію про вимирання динозаврів внаслідок падіння велетенського астероїда.

Джерело: Daily Mail