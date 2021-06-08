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Ракурс
Анатолій Шарій, фото: «Красноград.NET»

У соратників Шарія знайшли антидержавну літературу — фото обшуків

8 чер 2021, 15:23
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На Київщині СБУ провела обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія».

Обшуки відбувалися за адресами фактичного проживання двох фігурантів — у Києві та в Бучанському районі Київщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Вони причетні до поширення у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміну кордонів України та порушення конституційного ладу, — зазначають у спецслужбі.

Під час обшуків вилучено:

  • комп’ютерну техніку;
  • мобільні термінали;
  • печатку «Партії Шарія»;
  • банківські карти.

Також обшуки були проведені у вінницькій типографії, де друкували антиконституційні матеріали.

У членів «Партії Шарія» провели обшуки, фото: СБУ

У членів «Партії Шарія» провели обшуки, фото: СБУ

У членів «Партії Шарія» провели обшуки, фото: СБУ

У членів «Партії Шарія» провели обшуки, фото: СБУ

За цим фактом розпочато провадження за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Тривають слідчі дії.


«Парія Шарія» — проросійська політична партія в Україні, яку де-факто очолює блогер Анатолій Шарій.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Шарій став персоною нон грата в Литві.

Джерело: Ракурс


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