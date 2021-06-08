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Анатолій Шарій, фото: «Красноград.NET»
У соратників Шарія знайшли антидержавну літературу — фото обшуківhttps://racurs.ua/ua/n155794-u-soratnykiv-shariya-znayshly-antyderjavnu-literaturu-foto-obshukiv.htmlРакурс
На Київщині СБУ провела обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія».
Обшуки відбувалися за адресами фактичного проживання двох фігурантів — у Києві та в Бучанському районі Київщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Вони причетні до поширення у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміну кордонів України та порушення конституційного ладу, — зазначають у спецслужбі.
Під час обшуків вилучено:
- комп’ютерну техніку;
- мобільні термінали;
- печатку «Партії Шарія»;
- банківські карти.
Також обшуки були проведені у вінницькій типографії, де друкували антиконституційні матеріали.
За цим фактом розпочато провадження за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Тривають слідчі дії.
«Парія Шарія» — проросійська політична партія в Україні, яку де-факто очолює блогер Анатолій Шарій.
Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Шарій став персоною нон грата в Литві.
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