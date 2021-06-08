Анатолій Шарій, фото: «Красноград.NET»

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Ракурс

На Київщині СБУ провела обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія».

Обшуки відбувалися за адресами фактичного проживання двох фігурантів — у Києві та в Бучанському районі Київщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Вони причетні до поширення у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміну кордонів України та порушення конституційного ладу, — зазначають у спецслужбі.

Під час обшуків вилучено:

комп’ютерну техніку;

мобільні термінали;

печатку «Партії Шарія»;

банківські карти.

Також обшуки були проведені у вінницькій типографії, де друкували антиконституційні матеріали.

За цим фактом розпочато провадження за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Тривають слідчі дії.

«Парія Шарія» — проросійська політична партія в Україні, яку де-факто очолює блогер Анатолій Шарій.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Шарій став персоною нон грата в Литві.