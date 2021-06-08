Анатолий Шарий, фото: «Красноград.NET»

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На Киевщине СБУ провела обыски у основателей общественной организации «Партия Шария».

Обыски проходили по адресам фактического проживания двух фигурантов — в Киеве и в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Они причастны к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного строя», — отмечают в спецслужбе.

Во время обысков изъяли:

компьютерную технику;

мобильные терминалы;

печать «Партии Шария»;

банковские карты.

Также обыски были проведены в винницкой типографии, где печатали антиконституционные материалы.

По данному факту начато производство по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Продолжаются следственные действия.

«Пария Шария» — пророссийская политическая партия в Украине, которую де-факто возглавляет блогер Анатолий Шарий.

Напомним, в конце мая стало известно, что Шарий стал персоной нон грата в Литве.