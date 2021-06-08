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Анатолий Шарий, фото: «Красноград.NET»
У соратников Шария нашли антигосударственную литературу — фото обысковhttps://racurs.ua/n155794-u-soratnikov-shariya-nashli-antigosudarstvennuu-literaturu-foto-obyskov.htmlРакурс
На Киевщине СБУ провела обыски у основателей общественной организации «Партия Шария».
Обыски проходили по адресам фактического проживания двух фигурантов — в Киеве и в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Они причастны к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного строя», — отмечают в спецслужбе.
Во время обысков изъяли:
- компьютерную технику;
- мобильные терминалы;
- печать «Партии Шария»;
- банковские карты.
Также обыски были проведены в винницкой типографии, где печатали антиконституционные материалы.
По данному факту начато производство по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Продолжаются следственные действия.
«Пария Шария» — пророссийская политическая партия в Украине, которую де-факто возглавляет блогер Анатолий Шарий.
Напомним, в конце мая стало известно, что Шарий стал персоной нон грата в Литве.
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