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Ракурс
Анатолий Шарий, фото: «Красноград.NET»

У соратников Шария нашли антигосударственную литературу — фото обысков

8 июн 2021, 15:23
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На Киевщине СБУ провела обыски у основателей общественной организации «Партия Шария».

Обыски проходили по адресам фактического проживания двух фигурантов — в Киеве и в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Они причастны к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного строя», — отмечают в спецслужбе.

Во время обысков изъяли:

  • компьютерную технику;
  • мобильные терминалы;
  • печать «Партии Шария»;
  • банковские карты.

Также обыски были проведены в винницкой типографии, где печатали антиконституционные материалы.

У членов «Партии Шария» провели обыски, фото: СБУ

У членов «Партии Шария» провели обыски, фото: СБУ

У членов «Партии Шария» провели обыски, фото: СБУ

У членов «Партии Шария» провели обыски, фото: СБУ

По данному факту начато производство по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Продолжаются следственные действия.


«Пария Шария» — пророссийская политическая партия в Украине, которую де-факто возглавляет блогер Анатолий Шарий.

Напомним, в конце мая стало известно, что Шарий стал персоной нон грата в Литве.

Источник: Ракурс


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