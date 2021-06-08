Уникальный вид динозавров-гигантов открыли в Австралии — новости науки

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Новый вид динозавров-гигантов открыли в Австралии — австралотитан (Australotitan cooperensis), длиной с баскетбольную площадку, жил в Австралии 96 млн лет назад. Динозавр был 30 метров в длину и 6,5 метров в высоту. Палеонтологи считают, что он весил более 70 тонн.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования.

Окаменелые останки динозавра обнаружили на ферме, расположенной на юго-западе Квинсленда еще в 2007 году. Команда исследователей из Квинслендского музея и Музея естественных наук Эроманга только недавно завершила описание животного. Исследование костей длилось свыше десяти лет, поскольку они крайне хрупкие и габаритные. Установленный вид назвали австралотитан и зачислили его в топ-15 крупнейших динозавров в мире.

Исследователи окрестили динозавра Купером, потому что его нашли недалеко от реки Купер-Крик. Вероятно, австралотитаны населяли Австралию примерно 92−96 млн лет назад.

Напомним, ранее ученые подтвердили теорию о вымирании динозавров в результате падения гигантского астероида.

Источник: Daily Mail