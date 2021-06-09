На Олімпіаді в Токіо виступить збірна біженців. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155832-na-olimpiadi-v-tokio-vystupyt-zbirna-bijenciv-spysok.html

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Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу, проходитимуть з 23 липня до 8 серпня.

У змаганнях братиме участь команда біженців, в яку входить 29 атлетів з 13 країн. Вони представляють 12 видів спорту. Склад збірної затвердив Міжнародний олімпійський комітет.

На офіційній церемонії відкриття Олімпіади спортсмени-біженці вийдуть на арену другими. Під час офіційних представлень команди й церемоній нагородження буде використовуватися олімпійський гімн.

Склад збірної біженців:

плавання — Алаа Масо, Юсра Мардін (Сирія);

легка атлетика — Доріан Келетела (Конго), Роуз Натік Лікон, Джеймс Ньянг Чіенгджик, Анжеліна Надал Лохаліт, Пауло Амотун Локоро (всі — Південний Судан), Джамал Абдельмаджі Мохаммед (Судан), Тахловіні Габрієсос (Еритрея);

бадмінтон — Арам Махмуд (Сирія);

бокс — Вессей Саламано (Сирія), Елдрич Родрігез (Венесуела);

веслування на байдарках і каное — Саїд Фазлоула (Іран);

велоспорт — Масом Алі Зада (Афганістан), Ахмад Бадреддін Ваїс (Сирія);

дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Алікай, Муна Дахук (усі — Сирія), Джавад Махджуб (Іран), Пол Місенга (ДР Конго), Нігара Шахін (Афганістан);

карате — Ваель Шуб (Сирія), Хамун Дерафшипур (Іран);

стрільба — Луна Соломон (Еритрея);

тхеквондо — Діна Лангеруді, Кімія Алізаде (Іран), Абдулла Седікі (Афганістан);

важка атлетика — Сиріль Фагат Чатчет (Камерун);

боротьба — Акер Аль Обайд (Ірак).

Деякі змагання пройдуть до офіційної церемонії відкриття. Загалом Олімпіада триватиме 19 днів.

Нагадаємо, на думку глави спілки лікарів Японії Наото Уеями, масове скупчення спортсменів та туристів, які з’їдуться з різних країн світу, може серйозно ускладнити епідеміологічну ситуацію і загрожує появою нового «олімпійського» штаму коронавірусу.