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Ракурс
На Олимпиаде в Токио выступит сборная беженцев. Фото: УП

На Олимпиаде в Токио выступит сборная беженцев (СПИСОК)

9 июн 2021, 11:15
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Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, будут проходить с 23 июля по 8 августа.

В соревнованиях примет участие команда беженцев, в которую входит 29 атлетов из 13 стран. Они представляют 12 видов спорта. Состав сборной утвердил Международный олимпийский комитет.

На официальной церемонии открытия Олимпиады спортсмены-беженцы выйдут на арену вторыми. Во время официальных представлений команды и церемоний награждения будет использоваться олимпийский гимн.


Состав сборной беженцев:

  • плавание — Алаа Масо, Юсра Мардин (Сирия);
  • легкая атлетика — Дориан Келетела (Конго), Роуз Натик Ликон, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надал Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все — Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея);
  • бадминтон — Арам Махмуд (Сирия);
  • бокс — Вессей Саламано (Сирия), Елдрич Родригез (Венесуэла);
  • гребля на байдарках и каноэ — Саид Фазлоула (Иран);
  • велоспорт — Масом Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия);
  • дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все — Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пол Мисенга (Конго), Нигари Шахин (Афганистан);
  • каратэ — Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран);
  • стрельба — Луна Соломон (Эритрея);
  • тхэквондо — Дина Лангеруди, Кими Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан);
  • тяжелая атлетика — Сириль Фагат Чатчет (Камерун);
  • борьба — Акер Аль Обайд (Ирак).

Некоторые соревнования пройдут до официальной церемонии открытия. В целом Олимпиада продлится 19 дней.

Напомним, по мнению главы союза врачей Японии Наото Уеямы, массовое скопление спортсменов и туристов, которые съедутся из разных стран мира, может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и угрожает появлением нового «олимпийского» коронавируса-мутанта.

Источник: Ракурс


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