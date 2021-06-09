На Олимпиаде в Токио выступит сборная беженцев. Фото: УП

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Ракурс

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, будут проходить с 23 июля по 8 августа.

В соревнованиях примет участие команда беженцев, в которую входит 29 атлетов из 13 стран. Они представляют 12 видов спорта. Состав сборной утвердил Международный олимпийский комитет.

На официальной церемонии открытия Олимпиады спортсмены-беженцы выйдут на арену вторыми. Во время официальных представлений команды и церемоний награждения будет использоваться олимпийский гимн.

Состав сборной беженцев:

плавание — Алаа Масо, Юсра Мардин (Сирия);

легкая атлетика — Дориан Келетела (Конго), Роуз Натик Ликон, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надал Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все — Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея);

бадминтон — Арам Махмуд (Сирия);

бокс — Вессей Саламано (Сирия), Елдрич Родригез (Венесуэла);

гребля на байдарках и каноэ — Саид Фазлоула (Иран);

велоспорт — Масом Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия);

дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все — Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пол Мисенга (Конго), Нигари Шахин (Афганистан);

каратэ — Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран);

стрельба — Луна Соломон (Эритрея);

тхэквондо — Дина Лангеруди, Кими Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан);

тяжелая атлетика — Сириль Фагат Чатчет (Камерун);

борьба — Акер Аль Обайд (Ирак).

Некоторые соревнования пройдут до официальной церемонии открытия. В целом Олимпиада продлится 19 дней.

Напомним, по мнению главы союза врачей Японии Наото Уеямы, массовое скопление спортсменов и туристов, которые съедутся из разных стран мира, может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и угрожает появлением нового «олимпийского» коронавируса-мутанта.