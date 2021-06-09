Пятый океан появится на школьных картах — National Geographic

https://racurs.ua/n155834-pyatyy-okean-poyavitsya-na-shkolnyh-kartah-national-geographic-foto.html

Ракурс

Южный океан — пятый океан начнут обозначать на школьных картах. National Geographic признал существование еще одной водной оболочки Земли, о которой ученые говорили уже давно. Однако ранее не было согласия на международном уровне и Южный океан не обозначали на картах.

Об этом сообщает National Geographic.

Национальное географическое общество США, которое с 1915 года выпускает карты, где указані только четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый, — официально признало Южный океан.

Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально, — пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Ранее в этом году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США также официально признало Южный океан отдельным от других.

Студенты узнают информацию об океанском мире через те океаны, которые вы изучаете. Если вы не включите Южный океан, вы не узнаете его особенности и насколько это важно, — пояснили ученые.

Новая политика National Geographic повлияет на то, как школьники будут воспринимать распределение мира.