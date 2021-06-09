Смерч на юге Украины попал на видео

Смерч на юге Украины попал на видеоhttps://racurs.ua/n155833-smerch-na-uge-ukrainy-popal-na-video.htmlРакурс
Огромный смерч пронесся вблизи Мариуполя — явление, которое нехарактерно для этого региона, напугало местных жителей.
Смерч был довольно большим, его диаметр составлял более 30 м. Свидетелем атмосферного явления стал местный житель Артем Мамонтов, который около полудня 8 июня ехал по трассе Мариуполь-Мангуш. Об этом пишет местное издание MRPL.CITY.
По словам очевидца, вихрь достигал в высоту около 40 м. Его знакомому побило машину, люди чудом уцелели.
Мы ехали в сторону Мангуша, смерч ушел влево от трассы. Впереди на машине ехал мой знакомый, у него оторвало дворник. Мне пришлось ускориться, чтобы проскочить и не побить машину. Потому что там был столб высотой где — то 40 м. И там были листья, ветки, мусор, — рассказал он.
Мужчина отметил, что смерч, вероятно, прошел через дачный кооператив, который находится между Мангушем и поворотом на широкую Балку. Какие разрушения стихия нанесла в этом поселении — пока неизвестно. Мамонтов признался, что раньше не видел в этом регионе таких крупных смерчей.
Напомним, 8 июня в Мариуполе пришел сильный ливень. Примерно через час на город выпала половина месячной нормы осадков. Осадки, в частности, привели к подтоплению жилых домов в Мариуполе и поселке Мангуш. Спасатели отбуксировали с затопленных участков шесть легковых автомобилей, микроавтобус и эвакуатор, а в Мангуше из подтопленного дома спасли трех человек.
Источник: MRPL. CITY