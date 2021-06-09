Смерч на юге Украины попал на видео

Смерч заметили под Мариуполем. Фото: РИА «Новости»

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Огромный смерч пронесся вблизи Мариуполя — явление, которое нехарактерно для этого региона, напугало местных жителей.

Смерч был довольно большим, его диаметр составлял более 30 м. Свидетелем атмосферного явления стал местный житель Артем Мамонтов, который около полудня 8 июня ехал по трассе Мариуполь-Мангуш. Об этом пишет местное издание MRPL.CITY.

По словам очевидца, вихрь достигал в высоту около 40 м. Его знакомому побило машину, люди чудом уцелели.

Мы ехали в сторону Мангуша, смерч ушел влево от трассы. Впереди на машине ехал мой знакомый, у него оторвало дворник. Мне пришлось ускориться, чтобы проскочить и не побить машину. Потому что там был столб высотой где — то 40 м. И там были листья, ветки, мусор, — рассказал он.

Мужчина отметил, что смерч, вероятно, прошел через дачный кооператив, который находится между Мангушем и поворотом на широкую Балку. Какие разрушения стихия нанесла в этом поселении — пока неизвестно. Мамонтов признался, что раньше не видел в этом регионе таких крупных смерчей.

Напомним, 8 июня в Мариуполе пришел сильный ливень. Примерно через час на город выпала половина месячной нормы осадков. Осадки, в частности, привели к подтоплению жилых домов в Мариуполе и поселке Мангуш. Спасатели отбуксировали с затопленных участков шесть легковых автомобилей, микроавтобус и эвакуатор, а в Мангуше из подтопленного дома спасли трех человек.

Источник: MRPL. CITY