Новітня морська вітроелектростанція. Фото: renews.biz

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Гігантський морський вітрогенератор розробила норвезька компанія Wind Catching Systems (WCS).

Винахідники стверджують, що їм вдалося створити унікальну систему гігантських плавучих вітряних електростанцій. І лише одна така структура зможе забезпечити необхідною енергією 80 тис. домогосподарств. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

Представники WCS встановили у свою установку десятки невеликих турбін, які генерують величезну кількість енергії при одночасному скороченні витрат. Таку систему легко транспортувати, встановлювати й обслуговувати.

Внаслідок незвичайної конструкції кожен масив висотою 300 м пропонує вдвічі більшу площу охоплення в порівнянні з найбільшими у світі звичайними вітряними турбінами. При цьому ротори меншого розміру здатні працювати набагато краще при швидкості вітру від 40 до 43 км/год. Якщо ж пориви вітру будуть надто сильними, то турбіни нахиляться і захистять станцію від пошкоджень.

Норвежці заявили, що готові почати продавати такі морські вітроелектростанції у 2026 році.

Нагадаємо, найбільшу у світі сонячну електростанцію побудують в Австралії. Ферма сонячних панелей вироблятиме 10 гігават електроенергії, а площа самої станції складе 14 тис. га, що дорівнюватиме 20 тис. футбольних полів.

Джерело: 4PDA