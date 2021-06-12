Погода в Україні. Фото: sobitie.com.ua

https://racurs.ua/ua/n156031-grozovi-doschi-vprodovj-doby-pogoda-v-ukrayini-na-13-chervnya-karta.html

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Погода в Україні 13 червня прогнозується дощова та з грозами у всіх регіонах.

Стовпчики термометрів вночі покажуть від 11° до 16° тепла, а вдень повітря прогріється до 17−26° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують північно-західний та південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 13 червня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 14−16° тепла, а вдень повітря прогріється до 19−21° вище нуля.

Погода в Харкові у неділю теж буде з дощами та грозами. Повітря вночі прогріється до 13−15° тепла, а вдень обіцяють 23−25° вище нуля.

Погодні умови в Одесі завтра теж передбачають дощі, місцями варто чекати й грози. Температура повітря вночі 14−16° тепла, а вдень 21−23° вище нуля за Цельсієм.

Погода у Львові найближчої доби очікується з грозовими дощами. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12−14° тепла, а вдень 17−19° вище нуля.

Погода в Карпатах 13 червня теж буде складною — прогнозують дощі з грозами. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 11−15° тепла, а вдень обіцяють 17−20° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 червня прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення можливі впродовж доби.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 12 червня буде спекотною та літньою, на півдні температура повітря повинно було досягти позначки 26° тепла. На заході та сході прогнозували дощі та грози.